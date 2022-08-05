رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الفعُال من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول يستمر حوله الترقب والقلق ما بين عدد كبير للغاية من طلاب الثانوية العامة بعدما أدى نحو 700 ألف طالب وطالبة اختبارات شهادة الثانوية العامة فى صباح يوم 21 يوليو الماضي، لتبدأ وزارة التربية والتعليم على مباشرة الاستعداد على ان تكون نتائج شهادة الثانوية العامة معلنة أمام جميع الطلاب فى كل المحافظات فى خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المرجح ان تنتهي خلال 24 ساعة من الان وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات مراجعة جميع اختبارات ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم على شكل ننقله ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

أكد الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على ان نتيجة الثانوية العامة من المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى بداية الاسبوع المقبل بمشيئة الله، حيث أكد معاليه على ان نحو 10 مليون بابل شيت انتهت وزارة التربية والتعليم من عمليات تصحيحها موضحاً على ان نتائج الطلاب تعلن فى اقصى تقدير يوم الاحد الموافق اليوم السابع من أغسطس، اي ان النتائج لم تتأخر على هذا الموعد قولاً واحداً، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات

خطوات استعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

من المقرر بموجب تصريحات وزارة التربية والتعليم على ان نتائج شهادة الثانوية العامة تنشر على موقع وزارة التربية والتعليم على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي فى بداية الأسبوع المقبل:-