نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الفعُال من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس في المقال التالي
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول يستمر حوله الترقب والقلق ما بين عدد كبير للغاية من طلاب الثانوية العامة بعدما أدى نحو 700 ألف طالب وطالبة اختبارات شهادة الثانوية العامة فى صباح يوم 21 يوليو الماضي، لتبدأ وزارة التربية والتعليم على مباشرة الاستعداد على ان تكون نتائج شهادة الثانوية العامة معلنة أمام جميع الطلاب فى كل المحافظات فى خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المرجح ان تنتهي خلال 24 ساعة من الان وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات مراجعة جميع اختبارات ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم على شكل ننقله ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول
أكد الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على ان نتيجة الثانوية العامة من المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى بداية الاسبوع المقبل بمشيئة الله، حيث أكد معاليه على ان نحو 10 مليون بابل شيت انتهت وزارة التربية والتعليم من عمليات تصحيحها موضحاً على ان نتائج الطلاب تعلن فى اقصى تقدير يوم الاحد الموافق اليوم السابع من أغسطس، اي ان النتائج لم تتأخر على هذا الموعد قولاً واحداً، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات
خطوات استعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول
من المقرر بموجب تصريحات وزارة التربية والتعليم على ان نتائج شهادة الثانوية العامة تنشر على موقع وزارة التربية والتعليم على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي فى بداية الأسبوع المقبل:-
- فى البداية يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم
- بعدها قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من الصفحة الرئيسية
- حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها
- حدد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية في الخانة المقرر لها هذا
- قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها
- قم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون بنجاح امامك النتائج معلنة على الفور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الفعُال من موقع وزارة التربية والتعليم ادبي وعلمي برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.