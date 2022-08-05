نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة GTA 6 المنتظرة بقوة وموعد إطلاقها المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة في عالم ألعاب الفيديو يتساءل محبي هذه الألعاب عن كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة. حيث الإصدار الذي ينتظره الكثير من عشاق المغامرة والتشويق. وقررت شركة روكستار بتطوير جديد للعبة على غرار نجاحها في النسخ السابقة من جراند ثفت أوتو 5 وجراند ثفت أوتو سان أندرياس. وكذلك النسخة القديمة فايس سيتي. وليس على جهاز واحد فقط بل نجحت على جميع الأجهزة التي تعمل عليها اللعبة. واليوم سوف نعرفكم طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 وموعد إطلاقها الرسمي والمتوقع من خبراء توقعات اللعبة. وماهي الأجهزة التي ستدعم لعبة GTA 6. وذلك من خلال الأسطر المقبلة ويرجى متابعة التالي.

كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة

تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 سيكون له طريقتين واحدة عن طريق وكلاء روكستار ومنهم موقع إيباي وموقع أمازون. كما هناك طريقة أخرى ورسمية أيضا. ويجب الحذر أعزائي محبي ألعاب الفيديو من المواقع التي تدمر بياناتكم وسرقتها. حيث أن اللعبة حتى الآن لم يتم إصدارها بشكل رسمي من قبل الشركة لذلك وجب تنويه متابعينا من تلك المواقع التي تضلل الزائرين للكسب من خلالهم وسرقة بياناتهم. ولطريقة تحميل لعبة GTA 6 يجب متابعة الفقرة المقبلة.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 6

لخطوات التحميل يرجى قراءة السطور التالية لمعرفة كيفية التحميل الرسمية من روكستار.

أولا يجب توصيل اللاب توب (الكمبيوتر) بالأنترنت.

ثانيا فتح المتصفح المحبب لديك والبحث عن موقع ROCK STAR GAME .

. ثالثا عمل تسجيل دخول للموقع عن طريق البريد الإلكتروني أو حساب فيسبوك.

رابعا يتم البحث عن تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 .

. خامسا وبعد ظهور اللعبة يتم الدخول عليها كما يتم دفع قيمتها المالية حسب كل دولة ويجب ملاحظة أنه لم يتم حتى الآن إصدار سعرها الرسمي.

سادسا بعد الدفع سوف يتم الحصول على كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة بتنزيلها بشكل تلقائي على الكمبيوتر.

بتنزيلها بشكل تلقائي على الكمبيوتر. سابعا يجب توصيل الجهاز المراد تشغيل عليه اللعبة بالكمبيوتر ونقل اللعبة بالكامل ثم تثبيتها. وللتعرف على الأجهزة التي سيتاح لها تشغيل لعبة GTA 6 يجب متابعة الفقرة المقبلة.

الأجهزة المتاحة لتشغيل وتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

أهمية معرفة الأجهزة ليس أقل من أهمية معرفة كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة حيث أن المستخدمين ينتظرون بشدة معرفة هذه الأجهزة. ونحن هنا لكي نقوم بطرح عليهم هذه المعلومة المنتظرة. حيث سيتم تشغيل لعبة GTA 6 على أجهزة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 5 PRO. وكذلك أجهزة إكس بوكس X/XS/SIRIES. ولا يمكن إتاحة اللعبة على أندرويد أو ايفون أو الكمبيوتر. وربما ستطلق روكستار جيم نسخ جديدة تعمل على هذه الأجهزة في وقت لاحق بعد تجربة تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 على الأجهزة التي تم ذكرها.

موعد نزول لعبة GTA 6

متوقع أن تتيح شركة روكستار تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 على أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس في أول ثلاثة أشهر من العام المقبل 2023. وذلك بناءا على طلب مطوري اللعبة في الشركة حيث من المقرر أن يتم إطلاقها من العام الماضي تحديدا أخر ربع من العام 2021. حيث أن لعبة Grand Theft Auto 6 سوف تحمل الكثير من التغييرات الجرافيكية ونظام المهام وكذلك في الشخصيات.

وهنا قد توصلنا لنهاية مقال كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة وموعد نزولها المتوقع من شركة روكستار. نتمنى أن تكون المقالة بها معلومات لمحبي وعشاق لعبة GTA 6 ونتمنى لهم دائما الصحة والسلامة.