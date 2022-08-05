ليز تراس: بريطانيا تنتظر شتاءً قاسيا

وفى مقابلة صحفية مع "سكاى نيوز"، تعهدت تراس بالعمل من أجل التغلب على الأزمة، وتعزيز استخدام الموارد من بحر الشمال، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تعزيز إنتاج الغاز الصخرى بواسطة التكسير الجزئى.
ومنذ تصعيد الغرب لعقوباته على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، اضطربت سلاسل التوريد للطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر فى بريطانيا.
وارتفع سعر الغاز والكهرباء فى بريطانيا بنسبة 54% منذ مطلع أبريل الماضى، بسبب الزيادة الحادة فى الأسعار العالمية، كما ارتفعت تكاليف الطاقة للمستهلكين البريطانيين بمعدل 700 جنيه إسترلينى سنويًا.
وتعد ليز تراس أبرز المتنافسين على رئاسة حزب المحافظين ورئاسة مجلس وزراء بريطانيا، إلى جانب وزير المالية السابق، ريشى سوناك، حيث يتم إعلان اسم الفائز فى 5 سبتمبر، بعد سلسلة من التصويتات داحل حزب المحافظين.
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