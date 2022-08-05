“الرابط الرسمي” نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

يترقب كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، حيث قد قامت مصادر تعليمية موثوقة بالتأكيد على أن عمليات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ورصد درجات الطلاب، سوف تنتهي قريبًا جدًا، وقد تم التأكيد أيضًا على أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 سوف يتم الإعلان عنها في شهر أغسطس الحالي من العام الجاري 2022.

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2022

يمكنك الحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 إلكترونياً، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، ويتم ذلك بعد اتباع عدة خطوات:

يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم يجب عليك أن تقوم بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة بك، والتي تشمل رقم الجلوس الخاص بك، واسمك بالكامل، وغيرها من البيانات.

ثم من الواجب عليك أن تقوم بالضغط فوق أيقونة (عرض النتيجة).

وبهذه الطريقة ستحصل على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، الخاصة بك، بعد عدة دقائق، من النقر على أيقونة (عرض النتيجة).

وتحصل على النتيجة، والتي تكون شاملة حالة الطالب سواء كان ناجح، أو راسب.

ويحصل الطالب على نتيجة امتحانه بالدرجات وليس بالنسبة المئوية، حيث أن المجموع الكلي لدرجات امتحانات الثانوية العامة، يكون 410 درجة.

الموعد المعلن عنه للحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

أصبح البحث عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، رائجًا جدًا، ومصدر اهتمام كبير لكافة طلاب وطالبات الثانوية العامة، وأصبح هذا البحث منتشرًا بشكل خاص في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب قيام وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن موعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقد قالت في هذا المنشور أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 ستظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي من العام الجاري 2022، وسيتم إتاحة نتائج الامتحانات على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، ويمكنك الحصول من خلاله على نتائج امتحاناتك إلكترونياً، أو يمكنك الحصول أيضًا على نتائج امتحاناتك من خلال الموقع الإلكتروني (اليوم السابع)، والذي سيقوم بالإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، فور إتاحتها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.