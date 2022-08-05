نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديد وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية التنمية الإجتماعية في المملكة السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديد لمستحقي الدعم، وذلك في إطار التطورات الإقتصادية التي تهدف إلى تحسين الحالة المادية للأسر الفقيرة ووصول الدعم لمستحقيه من الحالات التي تستوجب الدعم المادي، وتستهدف الوزارة بعض الفئات بعينها من المحتاجين والفقراء لضمان العيش بسلامة وأمان بالمملكة السعودية، وفي التالي نتناول أهم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، إلى جانب طريقة الاستعلام عن الأهلية للمتقدمين بطلب الاستفادة من الدعم.

الضمان الاجتماعي المطور

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أهم المبادرات بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويهدف البرنامج إلى تحسين حالة الأسر الفقيرة والمحتاجين للدعم، وذلك بتقديم عائد مادي يتحدد وفقًا لعدد التابعين للمستفيد من البرنامج، وكذلك دخل المواطن، بينما يقدم الفرصة للتأهيل وإعداد الأفراد للعمل وتوفير فرص عمل، ويهدف البرنامج للحد من معدل الفقر بالمملكة وكذلك معدل البطالة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2023.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 2022

أعلن برنامج الضمان الاجتماعي عن أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من المساعدات المادية الشهرية، ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية، يستثنى من ذلك الشرط النساء المطلقات والأرامل المتوجات من زوج أجنبي والمعيلين لأسرتهن.

توفير المستندات والوثائق الأصلية من المتقدم للطلب.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية.

ألا يمتلك المتقد للطلب أي نوع من العقارات المسجلة بإسمه.

ألا يتعدى دخل المتقدم بالطلب عن الحد الأدنى التي تحدده الوزارة لاستحقاق الدعم.

في حالة زواج المطلقة السعودية بُلغى طلب انضمامها لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1444

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تمديد فترة التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك حتى يوم 30 أكتوبر 2022 والموافق 5 ربيع الثاني 1444، وذلك لضمان تحقيق المساعدة الفعلية لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة ومستحقي الدعم، وإليكم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على خيار تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد وإدخال بيانات تاريخ الميلاد.

إدخال كلمة المرور والتأكد منها، ومن ثم ادخل رقم التحقق المرئي.

اضغط على مربع تأكيد الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

إدخال البيانات المطلوبة عن هوية المتقدم بالطلب، وعمله وبيانات منزله.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، ثم اضغط على تسجيل جديد.

يظهر لك إشعار بإتمام عملية التسجيل، بعدها اذهب للموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.

ادخل اسم المستخدم، وكلمة المرور، من ثم تسجيل الدخول.

جمعنا لكم كافة المعلومات حول شروط استحقاق الدعم المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد للعام 1444-2022، والمعلومات الخاصة بطريقة التسجيل وإدخال البيانات لطلب الدعم، ونتابع جميع التحديثات والإجراءات التي ينبغي إتمامها لتسهيل الإشتراك، فتابعونا عبر موقعنا هذا.