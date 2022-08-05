نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم نقدمه لكم الان فى ظل بدء أجواء العد التنازلي للكشف والاستعلام عن نتائج شهادة اتمام الثانوية العامة، حيث جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور سيكونون على موعد مع إمكانية طرح الاستعلام عن تلك النتائج بعد ان انتهي الطلاب فى صباح يوم 21 يوليو الماضي من أداء كل الاختبارات الخاصة بشهادة الثانوية العامة فى مصر
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول قد بدء العد التنازلي على إعلان تفعيله أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث كان قد اكد معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية على أنها ستعلن فى الساعات القليلة المقبلة حيث قد أشار معاليه على ان النتائج ستعلن بداية الأسبوع المقبل، على ان تتوالى التساؤلات حول متى سيتم الاعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة سواء فى صباح يوم السبت او الاحد، الا ان معالي الدكتور طارق شوقي لم يؤكد حتى الآن على موعد محدد للكشف عن تلك النتائج مؤكد على ان عمليات رفع نتائج الطلاب لم تكتمل حتى الآن حتي يتم على أساسها تحديد نسب نجاح الطلاب والطالبات وتكريم اوائل الثانوية العامة، وفى نفس الوقت اكد على ان نتائج الطلاب لم تتأخر عن يوم 7 أغسطس الجاري، على ان نتابع على غرار هذا الامر طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول
ننتقل الان نتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة اون لاين على الشكل الذي جاء على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة
- تحديد الدور الاول
- البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها
- حدد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها
- حدد الشعبة
- انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج أمامكم على الفور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.