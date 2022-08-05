رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برابط شغال على موقع وزارة التربية والتعليم نقدمه لكم الان فى ظل بدء أجواء العد التنازلي للكشف والاستعلام عن نتائج شهادة اتمام الثانوية العامة، حيث جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور سيكونون على موعد مع إمكانية طرح الاستعلام عن تلك النتائج بعد ان انتهي الطلاب فى صباح يوم 21 يوليو الماضي من أداء كل الاختبارات الخاصة بشهادة الثانوية العامة فى مصر

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول قد بدء العد التنازلي على إعلان تفعيله أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث كان قد اكد معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية على أنها ستعلن فى الساعات القليلة المقبلة حيث قد أشار معاليه على ان النتائج ستعلن بداية الأسبوع المقبل، على ان تتوالى التساؤلات حول متى سيتم الاعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة سواء فى صباح يوم السبت او الاحد، الا ان معالي الدكتور طارق شوقي لم يؤكد حتى الآن على موعد محدد للكشف عن تلك النتائج مؤكد على ان عمليات رفع نتائج الطلاب لم تكتمل حتى الآن حتي يتم على أساسها تحديد نسب نجاح الطلاب والطالبات وتكريم اوائل الثانوية العامة، وفى نفس الوقت اكد على ان نتائج الطلاب لم تتأخر عن يوم 7 أغسطس الجاري، على ان نتابع على غرار هذا الامر طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

ننتقل الان نتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة اون لاين على الشكل الذي جاء على النحو التالي:-