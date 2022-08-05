جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بينى جانتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تجرى تقييمًا للوضع الأمنى مع وزير الدفاع مساء اليوم، للتباحث بشأن التطورات فى قطاع غزة فى أعقاب الغارات التى شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.





وحسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت بطاريات القبة الحديدية بالقرب من القدس ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلى. وفى سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بلدية عسقلان فتحت الملاجئ للسكان بعد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، خشية رد فلسطينى على تلك الهجمات الإسرائيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية حول القدس.. وجانتس: نقيّم الوضع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.