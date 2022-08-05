أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق الحبوب مع روسيا ليشمل منتجات أخرى

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير غربية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تطالب بتوسيع نطاق "اتفاق الحبوب"، والمعنى بتخفيف حصار روسيا على صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود، آملة فى أن يشمل الاتفاق منتجات أخرى، مثل المعادن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "فايننشال تايمز"، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكرانى، تاراس كاتشكا: "هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود". وتساءل وزير الاقتصاد الأوكرانى: "ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟".

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