العالم اليوم - مقتل 18 سودانيا بكمين نصبته جماعة تشادية.. واجتماع أمني عاجل

انتم الان تتابعون خبر مقتل 18 سودانيا بكمين نصبته جماعة تشادية.. واجتماع أمني عاجل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 05:20 مساءً - أعلن السودان، الجمعة، مقتل 18 مواطنا في هجوم شنته جماعة تشادية على الحدود بين البلدين، الأربعاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وقالت "سونا" إن المواطنين السودانيين قتلوا في كمين وقع بمنطقة بير سليبة بمحلية سربا، غرب إقليم دارفور المحاذي للحدود مع تشاد.

وأوضحت أن جماعة تشادية مسلحة قتلت السودانيين أثناء تتبعهم آثار إبل تعرضت للسرقة.

وشارك نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، في تشييع القتلى.

وطالب دقلو بضبط النفس حتى تستطيع الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم، مؤكدا ان حماية المواطنين مسئولية الدولة لجهة أن الدولة مسؤولة عن حماية حدود البلاد.

وكشف عن زيارة مرتقبة لمنطقة الحادث للتقصي أكثر حول الحادث ووضع التدابير الملائمة لعدم تكراره، لافتا إلى أن مسألة تكرار الاعتداءات على المواطنين في الحدود السودانية التشادية هي مسؤولية القوات المشتركة، مشيرا إلى قرارات ستتخذ بهذا الشأن.

وفي السياق، عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا طارئا بتقنية الفيديو، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو في ضوء التطورات الأمنية التي حدثت بالحدود السودانية التشادية.