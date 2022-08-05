العالم اليوم - تايوان تدفع بمقاتلات لتحذير طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 05:20 مساءً - قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة اليوم الجمعة لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات الـ 49 عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية عبرت "الخط الأوسط" الواقع على طول مضيق تايوان خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان "ندين الجيش الشيوعي لعبوره المتعمّد الخط الأوسط للمضيق وقيامه بمضايقات في البحر والجو في محيط تايوان".

وبدأت الصين، التي أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضبها، أمس الخميس، تدريبات عسكرية تستمر أربعة أيام حول الجزيرة، وشمل ذلك إطلاق صواريخ ونشر طائرات مقاتلة.

ويعد مضيق تايوان الممر المائي الأكثر ازدحاما في العالم، وأي اضطراب لحركة الملاحة به قد تؤثر بقوة على حركة سلاسل التوريد العالمية.

فهو الطريق الرئيسي للسفن التي تحمل المنتجات والبضائع من أكبر الدول المصنعة في آسيا، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، بجانب الكثير من نقاط التوزيع الأخرى حول العالم.

ويمر من خلال المضيق ما يقرب من نصف حاويات العالم، ونحو 88 بالمئة من أكبر سفن العالم حمولة، بحسب بيانات بلومبرغ.