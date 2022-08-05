شهيدان و19 جريح بقصف للاحتلال في غزة

شهيدان و19 جريح بقصف للاحتلال في غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد مواطنين فلسطيني وإصابة 19 آخرين في استهداف العدو الصهيوني لقطاع غزة حتى اللحظة.

وأفاد وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء باستهداف شقة سكنية في شارع الشهداء بمدينة غزة، ما أسفر عن عدة إصابات.

وفي جنوب القطاع، أصيب 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف من طائرات حربية بدون طيار غربي محافظة خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

بدورها نقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، القول: إن العدو الصهيوني شن غارة في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء في غزة، مستهدفاً شقة في البرج، وهناك أنباء عن وجود شهيد بالمكان.

وزعم اعلام العدو الصهيوني أن الجيش استهدف قياديًا بارزًا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، دون تأكيد من الجهاد أو الصحة حتى اللحظة.

وكان جيش العدو الصهيوني قد أعلن في بيان مقتضب: أن "الجيش قصف قطاع غزة، تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية.. تفاصيل اضافية ستنشر لاحقًا".. وأطلق الناطق باسم جيش العدو اسم "الفجر" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش العدو الصهيوني من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.