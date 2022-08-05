روسيا تطرد 14 دبلوماسياً بلغارياً
إستدعت وزارة الخارجية الروسية سفير بلغاريا لدى موسكو أتاناس كريستين لإبلاغه بإعلان 14 موظفاً دبلوماسياً بلغارياً شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها تمت "دعوة السفير البلغاري أتاناس كريستين إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمه مذكرة تعلن 14 موظفاً في البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لبلغاريا في روسيا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي رداً على قرار الجانب البلغاري إعلان سبعين موظفاً من السفارة الروسية في بلغاريا شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على عدد الموظفين الروس في السفارة الروسية ببلغاريا، والإغلاق المؤقت للقنصلية الروسية في مدينة روسا البلغارية.
وتابع "نريد الإشارة إلى أن مسؤولية هذه الخطوات غير البناءة تتحملها الحكومة البلغارية برئاسة السيد (كيريل) بيتكوف".
وشدد بيان الخارجية الروسية على أن "الخطوات غير الودية تجاه روسيا ليست لها أي صلة بالمصالح الوطنية البلغارية والشعب البلغاري".
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