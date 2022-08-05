نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة دعم ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة reef.org.sa تاريخ نزول الدعم لكل الاسر الريفية المنتجه 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة دعم ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة، هناك العديد من الأسر الريفية بالمملكة العربية السعودية يريدون الانضمام إلى برنامج الأسر المنتجة بمنصة الريف الإلكترونية، وذلك من أجل الحصول على الدعم، حيث أن برنامج ريف هو من احد البرامج الداعمة التي تقدم من قبل الحكومة السعودية تبعًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف دعم صغار المزارعين بالمملكة السعودية من تقديم الدعم المادي لهم بالإضافة إلى تقديم الدعم للعديد من العاملين بالأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة بهدف رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة الكفاءة، واستثمار الموارد المتاحة لديهم، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال تابعونا.

بوابة دعم ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة

تعتبر بوابة دعم ريف للأسر المنتجة من المنصات المتميزة في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وهو من من أحد برامج رؤية 2030 التي أقامت من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة السعودية من أجل تمكين الأسر الريفية المنتجة، وتحسين استدامة القطاع الريفي، مع إمكانية الدخول إلى المنصة مباشرة، وتسجيل الدخول إلى البوابة، والاستفادة من دعم ريف للأفراد المنتجين.

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تسجيل الدخول إلى برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

بإمكان صغار المزارعين تسجيل الدخول في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول المباشر إلى برنامج دعم ريف الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم، مع كلمة المرور الخاصة بحسابه.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم الانتقال المباشر إلى الحساب الشخصي.

موعد نزول برنامج دعم ريف

تم الإعلان من قبل برنامج دعم ريف عن موعد نزول الدعم لجميع المستفيدين من المزارعين الصغار بالمملكة السعودية عن الحساب الرسمي على تويتر، حيث يكون تاريخ نزول دعم ريف في الموعد الآتي: