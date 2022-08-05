نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة السعودية بالخطوات ومعرفة اهم الشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعلم أهمية التمويل في حياة المواطنين داخل العالم اجمع . وذلك لما يمنحه من دفعة قوية لمجابه الاعباء وسد الثغرات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في كل مكان . ولكن نعلم ايضا مدى صعوبة الحصول علي تمويل بدون اي تعقيدات . ولكن حديثنا اليوم سوف نتطلع به في اطار اخر . حيث ان التمويل الذي سوف نتحدث عنه سوف يمنح لك في خلال ربع ساعة فقط . بالتأكيد قد تعرفت علي ما نتحدث عنه وهي منصة سلفة الالكترونية السعودية . والتي تعد من أهم المنصات الالكترونية التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لما تتمتع به من سهولة ويسر في كافة االتعاملات وكذلك سهوله الحصول علي التمويل بهامش ربحي بسيط . كما انها لها دور بارز في منح التمويلات الشخصية الطارئة . والذي يبدأ معك من مبلغ 1000 ريال سعودى وحتي يصل إلى 5000 ريال سعودى .
فأن الكثير من المواطنين السعوديين يتطلعون الى الوصول لمنصة سلفة الالكترونية وكيفية الحصول علي التمويل المقدم منها . حيث يمكنك التقدم بطلب من أي مكان تتواجد به . وذلك من خلال نقرة واحدة عبر الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية . دون أن تحتاج الى أن تذهب للمقر الرئيسى التابع للمنصة . منصة سلفة الالكترونية تمويلاتها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها وشروطها . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا عبر موقع ثقفنى سوف نعرض لكافة متابعينا الكرام الخطوات اللازمة للحصول على تمويل شخصى من منصة سلفة الالكترونية . وكذلك ايضا شروطها .
الخطوات اللازمة للحصول على التمويل الشخصى من منصة سلفة الالكترونية
منصة سلفة الالكترونية تقدم للمواطنين السعوديين فقط قروضا شخصية طارئة تساعدهم فى عمل مشروع صغير لضمان مستقبلهم ومستقبل ابنائهم . كما انها اتاحت لهم امكانية السداد السهل البسيط والذي يصل الى 6 شهور , وكذلك بالطريقة التى تتناسب مع ظروفهم المادية والاقتصادية . فأنه على المواطن السعودى المتقدم علي التمويل اتباع للخطوات الاتية :
- اولا : الدخول الى البوابة الالكترونية الخاصة بموقع منصة سلفة الالكترونية .
- ثانيا : قم بالنقر على الخيار الذي يظهر فيه تسجيل الدخول ثم اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك ويجب إدخالها صحيحة .
- ثالثا : النقر على إنشاء حساب جديد .
- رابعا : قم بتأكيد جميع البيانات التى ادخالها بالضغط على كلمة تأكيد .
- خامسا : قم بالنقر على طلب التمويل .
- سادسا : تصل إليك رسالة عبر هاتفك المحمول بان تم الموافقة على طلبك للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة .
شروط منصة سلفة الالكترونية
منصة سلفة الالكترونية بها العديد من الشروط التى يجب توافرها فى اى مواطن يريد التسجيل فى منصة سلفة ومن اهم هذة الشروط كالاتى :
- اولا : للحصول على التمويل من سلفة يجب أن يكون الحد الادنى للراتب الشهرى 4000 ريال سعودى على الأقل .
- ثانيا : يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .
- ثالثا : يجب أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .
- رابعا : يجب أن يكون المتقدم لدية خبرة عملية فى القطاعات الحكومية تصل الى 3 شهور وفى القطاع الخاص لمدة تصل الى 6 شهور .
فى النهاية نتمنى ان نكون عرضنا منصة سلفة بطريقة مبسطة على المواطن وعرضنا شروط منصة سلفة الالكترونية وطريقة التقديم فى المنصة ونتمنى ان نكون وفقنا فى العرض على متابعينا الكرام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة السعودية بالخطوات ومعرفة اهم الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.