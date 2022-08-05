نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة السعودية بالخطوات ومعرفة اهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم أهمية التمويل في حياة المواطنين داخل العالم اجمع . وذلك لما يمنحه من دفعة قوية لمجابه الاعباء وسد الثغرات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في كل مكان . ولكن نعلم ايضا مدى صعوبة الحصول علي تمويل بدون اي تعقيدات . ولكن حديثنا اليوم سوف نتطلع به في اطار اخر . حيث ان التمويل الذي سوف نتحدث عنه سوف يمنح لك في خلال ربع ساعة فقط . بالتأكيد قد تعرفت علي ما نتحدث عنه وهي منصة سلفة الالكترونية السعودية . والتي تعد من أهم المنصات الالكترونية التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لما تتمتع به من سهولة ويسر في كافة االتعاملات وكذلك سهوله الحصول علي التمويل بهامش ربحي بسيط . كما انها لها دور بارز في منح التمويلات الشخصية الطارئة . والذي يبدأ معك من مبلغ 1000 ريال سعودى وحتي يصل إلى 5000 ريال سعودى .

فأن الكثير من المواطنين السعوديين يتطلعون الى الوصول لمنصة سلفة الالكترونية وكيفية الحصول علي التمويل المقدم منها . حيث يمكنك التقدم بطلب من أي مكان تتواجد به . وذلك من خلال نقرة واحدة عبر الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية . دون أن تحتاج الى أن تذهب للمقر الرئيسى التابع للمنصة . منصة سلفة الالكترونية تمويلاتها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها وشروطها . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا عبر موقع ثقفنى سوف نعرض لكافة متابعينا الكرام الخطوات اللازمة للحصول على تمويل شخصى من منصة سلفة الالكترونية . وكذلك ايضا شروطها .

الخطوات اللازمة للحصول على التمويل الشخصى من منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية تقدم للمواطنين السعوديين فقط قروضا شخصية طارئة تساعدهم فى عمل مشروع صغير لضمان مستقبلهم ومستقبل ابنائهم . كما انها اتاحت لهم امكانية السداد السهل البسيط والذي يصل الى 6 شهور , وكذلك بالطريقة التى تتناسب مع ظروفهم المادية والاقتصادية . فأنه على المواطن السعودى المتقدم علي التمويل اتباع للخطوات الاتية :

اولا : الدخول الى البوابة الالكترونية الخاصة بموقع منصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بالنقر على الخيار الذي يظهر فيه تسجيل الدخول ثم اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك ويجب إدخالها صحيحة .

ثالثا : النقر على إنشاء حساب جديد .

رابعا : قم بتأكيد جميع البيانات التى ادخالها بالضغط على كلمة تأكيد .

خامسا : قم بالنقر على طلب التمويل .

سادسا : تصل إليك رسالة عبر هاتفك المحمول بان تم الموافقة على طلبك للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية بها العديد من الشروط التى يجب توافرها فى اى مواطن يريد التسجيل فى منصة سلفة ومن اهم هذة الشروط كالاتى :

اولا : للحصول على التمويل من سلفة يجب أن يكون الحد الادنى للراتب الشهرى 4000 ريال سعودى على الأقل .

ثانيا : يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .

ثالثا : يجب أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

رابعا : يجب أن يكون المتقدم لدية خبرة عملية فى القطاعات الحكومية تصل الى 3 شهور وفى القطاع الخاص لمدة تصل الى 6 شهور .

فى النهاية نتمنى ان نكون عرضنا منصة سلفة بطريقة مبسطة على المواطن وعرضنا شروط منصة سلفة الالكترونية وطريقة التقديم فى المنصة ونتمنى ان نكون وفقنا فى العرض على متابعينا الكرام .