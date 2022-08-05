نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول ننقله الآن بعدما انتهت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية من استقبال طلبات المعترضين على نتائج الثالث المتوسط الدور التي تم الإعلان عنها قبل البدء فى اجازة عيد الاضحى المبارك، لذا قد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل موقعها الرسمي بشكل مؤخر على تقديم عدد كبير من الخدمات التعليمية الامر الذي زاد بسببه البحث على جوجل وراء الحصول على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ننقله و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من العمل على استقبال طلبات المعترضين على نتائج الصف الثالث المتوسط بعدما انتهت ايضاً وزارة التربية والتعليم العراقية من اعتماد نتائج الدور الاول على ان تبدأ على الفور وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح الفرصة أمام عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات على تقديم طلب اعتراض على نتائج الدور الاول على ان من المقرر على ان يصبح بإمكان الطلاب الاعتماد على موقع الوزارة الرسمي وراء الحصول والاستعلام عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالدورالاول على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول

بعد ان تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من مراجعة جميع طلبات المتقدمين على الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول سيصبح بإمكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

في الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

ادخل رقم الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة

هذا مع العلم على ان تكلفة تقديم طلب الاعتراض على المادة الواحدة كما اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية 3000 دينار

هذا وبامكان جميع الطلاب والطالبات الان مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نستعرض مع حضراتكم تلك النتائج فور الكشف عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تعمل حالياً على مراجعة طلبات المتقدمين على طلبات الاعتراضات استعداداً حتي يتم الاعلان عن تلك النتائج

لازال عمليات بحث جوجل مرتفعة الى حد كبير وراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط التمي فتح ابواب التقديم عليها امام عدد كبير من طلاب بعدما تم الاعلان عن نتائج الطلاب فى الصف الثالث المتوسط الدور الاول بشكل مؤخر في كل المحافظات العراقية، على ان لم تبدأ بعد وزارة التربية والتعليم العراقية حتي اللحظة الحالية مهام اعلان ظهور تلك النتائج على مستوي اي محافظة من محافظات العراق

حتي الان تستمر وزارة التربية والتعليم العراقية مهام مراجعة طلبات الاعتراضات المقدمة من طلاب الصف الثالث المتوسط، حتي يتم البدء فى اعتماد ظهور نتائج الاعتراضات المقدمة من طلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوي كافة المدن والمحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي برقم الامتحاني

نتواصل فى استعراضنا من خلا ل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع الخدمات التي تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديمها من ضمنها خدمة اعلان نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي ستعمل الوزارة على تقديمها امام جميع الطلاب والطالبات على مدار الساعة بشكل وبصورة الكترونية