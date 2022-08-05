برنامج دعم ريف واسهل طرق التسجيل بالخطوات وكيفية الاستعلام عن موعد صرف الدعم

حديثنا اليوم في تلك المقالة عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتطرق فيه لعرض عما يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وهو برنامج دعم ريف وماهي اسهل الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل في هذا البرنامج . وكذلك الاستعلام عن مواعيد صرف برنامج دعم ريف بالخطوات . ولكي نتحدث عن ما يبحث عنه الكثيرون من المواطنين وما يخص برنامج عد ريف نتعرف عليه أولا . هو برنامج من ضمن عدة برامج قد قامت بإطلاقها حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم كافة أنواع الدعم للمشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي بأنواعه المختلفة . والذي يعمل على توفير أحسن مستوى من الأمن الغذائي . وذلك لان برنامج دعم ريف يقوم بتمويل المشروعات المتنوعة الخاصة بتربية المواشي وكذلك عمليات إنتاج الألبان . وايضا يوجد تمويلات خاصة لتربية النحل . ويأتي كل هذا في إطار تقدم المملكة إلى الأمام ورؤيته لعام 2030 من أجل رفع مكانة واقتصاد المملكة وتحدياته العالمية .

تعرف على أسهل طرق التسجيل في برنامج دعم ريف وبالخطوات

وفي إطار آخر قد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بتحديد بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل في برنامج دعم ريف والتي سوف نواليا بالتفصيل في السطور التالية .

اولا / على المتقدم للتسجيل الولوج الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة دعم ريف.

ثانيا / النقر على أيقونة إنشاء حساب ومن ثم عليه كتابة البيانات الخاصة بالتسجيل . وهي المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك بيانات رقم الهاتف الشخصي الخاص بك . وجميعهم في الفراغات المخصصة لهم بالترتيب .

ثالثا / ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول في فحواها رقم أو كود التحقق كل ما عليك فعله هو القيام بإدخاله في المكان المخصص له.

رابعا / انقر على كلمة تسجيل الطلب.

خامسا / عقب ذلك سوف يتم تسجيل الطلب ومن ذلك سوف يتم تسجيل الحساب الخاص بك .

بالخطوات تعرف على طريقة الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف