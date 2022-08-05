رابط https://moe.gov.eg/ للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الرسمي برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الان نستعرضه امام جميع طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة كخدمة سنعمل على تقديمها امامكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وذلك مع اقتراب ظهور واعتماد نتائج شهادة الثانوية العامة المقرر على ان يتم الاعلان عنها فى كافة وجميع المحافظات المصرية على شكل نوافيكم به من خلال السطور التالية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة يدور حوله البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات ، حيث قد أكدت الوزارة على أنها تعمل حالياً على ترتيب أوائل شهادة الثانوية العامة فى الشعبة الادبية والعلمية استعداداً حتي يتم الاعلان رسمياً عن نتائج جميع الطلاب بالمجموع الكلي ليأكد معالي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية بعدم الانخداع بالصفح التي تروج على الأخبار الكاذبة الخالية تمامً حيث انتشرت مجموعة من الأخبار على الطلاب استفادوا من درجات الرأفة وآخرون تغيرت حالتهم من راسب الى ناجح وأكد معاليه على ان جميع تلك الأخبار خالية تماماً من الصحة وأكد معاليه في تصريح رسمي على ان نتيجة شهادة الثانوية العامة تبدأ عمليات إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة كتصريح مؤكد على ان نتائج الشهادة الثانوية العامة ستعلن فى الأسبوع الاول من شهر أغسطس الجاري وذلك من خلال فقط موقع وزارة التربية والتعليم على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور أول

الان نتابع أمام حضراتكم بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم على شكل الكتروني جاء على الشكل التالي:-