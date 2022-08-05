نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر ايفون 14 برو max في السعودية متى ينزل ايفون 14 تعرف على مواصفات iPhone في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو max في السعودية يشغل تفكير شريحة كبيرة من عشاق جوال ايفون، حيث تستعد شركة أبل العملاقة في طرح هاتف أيفون 14 برو ماكس في السعودية ومختلف الدول، ومع اقتراب إطلاق الجهاز في الأسواق يزداد البحث بشكل كبير عن مواصفات وأسعار ايفون 14 برو max، لذلك سوف نتناول في هذا المقال سعر iPhone 14 Pro Max، ومتى ينزل ايفون 14 برو Max، فقد بدأت التسريبات تنتشر عن موعد إطلاق آبل للجهاز، وتستعد آبل Apple في طرح 4 هواتف بمواصفات وأسعار مختلفة، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنلقي الضوء على آخر أخبار ايفون 14 برو ماكس، وتوقعات المهتمين عن أسعار ومواصفات الجهاز.

سعر ايفون 14 برو max في السعودية

سعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والعراق والسعودية ومصر محل بحث مكثف الآن. مع اقتراب موعد إتاحة هاتف أيفون في الأسواق. تتميز إصدارات أيفون بالشكل المتميز والأداء القوي وشاشة فائقة الدقة مع معالج قوي يأخذك إلى عالم من المتعة والانسيابية في الأداء، وتعتبر شركة أبل Apple الأمريكية من أقوى الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وينتظر منتجاتها الكثير من المواطنين حول العالم.

سعر ايفون 14 برو max في الإمارات

يزداد البحث بصورة كبيرة عن مواصفات وسعر ايفون برو max في العراق والإمارات وفي السعودية. ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في السوق بسعر 1099 دولار لهاتف ايفون برو ماكس. مما يعني أن سعر ايفون برو ماكس في السعودية سوف يبدأ بسعر يقارب 5000 ريال سعودي. ويختلف السعر باختلاف الإصدار حيث أنه سوف يتم إصدار 3 هواتف ذكية بمواصفات مختلفة. ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف في مصر يتخطى 24 ألف. أما بالنسبة لسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات فمتوقع له أن يبدأ بسعر 4700 درهم إماراتي.

مواصفات iPhone 14 Pro max

تمتاز هواتف ايفون بقوة الأداء وكعادة إصدارات ايفون السابقة والتي تتميز بالعديد من المميزات نذكر منها ما يلي:-

يتميز هاتف أيفون برو ماكس بمعالج iso قوي مما يجعله بالمقارنة بالهواتف الأخرى الأكثر سرعة والأقوى آداء.

من المتوقع أن تمتلك هواتف أيفون 14 كاميرا أكثر تطوراً من الإصدارات الحالية.

بحسب التسريبات سوف يتوفر مقاسان من الشاشات حيث تأتي شاشة ايفون 14 وايفون 14 برو بمقاس 6.1 بوصة.

ومن المتوقع أن تأتي شاشة هاتف ايفون 14 ماكس وايفون 14 برو ماكس بمقاس 6.7 بوصة.

من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية بمستشعر قوي بدقة 48 ميجابكسل.

وقد يتم إضافة كاميرا تدعم التكبير البصري لعشرة مرات.

بخصوص البطارية من المتوقع أن تكون أفضل من الإصدارات السابقة.

متى ينزل جوال ايفون برو ماكس

لم يتم تحديد موعد معين لنزول الهاتف. ولم تقم شركة Apple الأمريكية بالإعلان عن موعد طرح الجهاز في السوق. لكن جميع التسريبات تشير إلى قرب طرح الجهاز وبالتحديد في شهر سبتمبر المقبل.