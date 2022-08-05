moe.gov.eg الان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الرسمي برقم الجلوس وموعد ظهور نتائج الثانوية العامة النهائي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الذي يبحث عليه عدد كبير من الطلاب ومعهم السادة أولياء الأمور بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة التي تم الاشارة على موعد اعلانها الرسمي والنهائي على شكل نوافيكم ونقدمه كخدمة نعمل على توفيرها لرواد موقع ثقفني نيوز الاخباري على مدار الساعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

حالة تساؤلات متزايدة الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الاول والتي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها أون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حيث قد صرح معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على الموعد الرسمي والنهائي والمحدد للكشف عن نتيجة شهادة الثانوية العامة، حيث وفقاً لتصريحات معالي الدكتور طارق شوقي على ان نتائج الثانوية العامة ستعلن قبل يوم الاحد الموافق ميلادياً اليوم السابع من اغسطس أي خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة اون لاين على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى كل المحافظات المصرية

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة دور أول

نعرض لكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور أول وذلك من خلال موقع وزارة التربية

فى الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

في الخطوة الثانية:- قم بادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثالثة:- ابدء على ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بتحديد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة:- ابدء فى النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

بعد قليل سيتم رسمياً العمل على اعتماد ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 دور اول وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن كل الطلاب من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور ادخال اسمك الرباعي او رقم الجلوس فى الايقونة المخصصة لها، حيث قد اكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان كل الطلاب والطالبات من منزلهم سيصبحوا بامكانهم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين