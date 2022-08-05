نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم كل المحافظات برقم الجلوس فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تشغل عمليات البحث على جوجل من قبل مئات الالاف من الطلاب ومعهم السادة أولياء الأمور حول ظهور نتائج الطلاب المتوقع ان يتم الاعلان عنها أون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2022 دور أول

الان يترقب مئات الالاف المؤتمر الصحفي المقرر على ان يتم عقده للإعلان عن معطيات نتيجة شهادة الثانوية العامة التي سيتم العمل على اعتمادها الرسمي من قبل معالي الدكتور طارق شوقي فى غضون الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر على ان تخرج وزارة التربية والتعليم فى بيان رسمي لها للإعلان عن تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي الذي من خلاله سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بعدما أكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان نتيجة الثانوية العامة ستعلن فى جميع المحافظات المصرية قبل يوم الاحد الموافق ميلادياً 7 أغسطس بعدما اكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها فى كل المحافظات المصرية فى الاسبوع الاول من اغسطس، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل وراء الوصول إلى خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الاول

الان نعرض امام حضراتكم بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور اول فى جميع المحافظات المصرية وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بتسجيل الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

قم بتسجيل رقم جلوسك فى الخانة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح مع العلم على ان نتيجة شهادة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها قبل ظهورها داخل المدارس

من المتوقع ان تبدأ نتائج الثانوية العامة بالظهور فى خلال الساعات القليلة المقبلة بموجب بيان وزارة التربية والتعليم التي اكدت على ان نتائج شهادة اتمام الثانوية العامة سيتم العمل على اعلان ظهورها الرسمي قبل يوم 7 اغسطس بموجب تصريحات معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم، الامر الذي تسبب على الفور عليه ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج