نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول و فولهام في الأسبوع الأول من الدوري الأنجليزي الممتاز 2022/2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعود الحياة من جديد إلي جميع الدوريات من جديد حيث بدأيه الموسم لمعظم دوريات العالم، وأشهرها الدوري الانجليزي الممتاز الذي يحظي بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عاليا، لما يقدمه الفرق المشاركة من مباريات رائعه وتنافس علي اللقب والمربع الذهبي، وحتي الصراع علي الهبوط توجد متعة، ويتميز أيضا بأنه يضم معظم وأشهر لاعبي العالم من كل البلدان حيث يضم علي مستوي البلدان العربية النجم الشهير محمد صلاح ويلية رياض محرز و النني وغيرهم.

تتجه الأنظار غدا إلي مباراة ليفربول وفولهام في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى ليفربول إلي تعوض خسارة اللقب الموسم الماضي لحساب مانشيستر سيتي وذلك من أجل إسعاد جماهير الريدز العاشقة لليفربول والنجم المصري محمد صلاح الذي تأمل في تقديم موسم رائع من الفرعون المصري كالعادة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي الممتاز

يحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا علي فريق فولهام الصاعد حديثا إلي الدوري الانجليزي الممتاز، حيث تقام مباراة ليفربول غدا السبت الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وذلك علي ملعب كرفات كوتيج، حيث يسعي ليفربول بقيادة الالماني يروجن كلوب في بداية قوية للموسم الجديد من أجل أسعاد الجماهير العريضة التي تشجع ليفربول داخل انجلترا وخارجها، حيث يعتمد الالماني علي المصري محمد صلاح نجم الفريق والمهاجم المنضم حديثا داروين نونيز الذي قدم مستويات جيدة في المباريات التحضرية للفريق.

أما فولهام فيريد تقديم مباراة جيدة أمام احد المرشحين بقوة للقب هذا الموسم وحصد الثلاث نقاط أو خطف التعادل مما يجعل اللاعبين تكتسب الثقة وتقديم موسم قوي والابتعاد مبكرا عن شبح الهبوط، حيث عاني نادي فولهام للصعود مرة أخري للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز، عن نقل مباراة ليفربول وفولهام غدا السبت علي قناة بي أن سبورت بريمير1 و HD، حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم المع نجوم العالم والكرة العربية لتحليل المباراة قبلها وبعد الأنتهاء منها، ويحكم المباراة الحكم أندي ماندي.