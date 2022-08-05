here موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول الرسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

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عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول الرسمي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على مباشرة أجواء الاستعداد على إعلان ظهور نتائج اعتراض الثالث المتوسط حيث بالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب اصبحت الان قيد الانتظار تمهيداً على ان يتم الاعلان عنها أون لاين في الايام القليلة المقبلة بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديم فرصة تقديم طلبات الاعتراضات أمام الطلاب والطالبات جميع المحافظات العراقية

موقع معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

تم الاعلان رسمياً عن ظهور نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول في محافظة كركوك وذلك منذ قليل على ان تشير وزارة التربية والتعليم العراقية على ان وزارة التربية والتعليم العراقية ستعمل على استكمال عمليات إعلان ظهور نتائج باقي المحافظات العراقية اون لاين وذلك بعدما تمكن عدد كبير من الطلاب على تقديم طلب اعتراض على نتائج الدور الاول من الصف الثالث المتوسط بالعراق التي تم الإعلان عنها قبل حلول اول ايام عيد الاضحى المبارك بعدما تقدم الطلاب على طلبات الاعتراض التي وصلت تكلفتها 3000 دينار عراقي على المادة الوحدة عليه استقبلت وزارة التربية والتعليم العراقية طلبات اعتراضات الطلاب على ان من المقرر على ان تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج جميع المحافظات العراقية على نحو نوافيكم به الآن على النحو التالي

خطوات معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول

ننقل ونتابع أمام حضراتكم الان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول والتي على نحو الكتروني بامكانكم اجراء الاستعلام عليها على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة استعلام أو عرض النتيجة حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

مؤشرات البحث على جوجل بدءت بالارتفاع الى حد كبير اليوم بعدما اكد معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الاعتراضات سيبدأ عمليات اعلانها بشكل تدريجي فى كل المحافظات العراقية خلال الاسبوع الجاري حتي تكون النتائج معلنة فى كل المحافظات العراقية قبل ان يلتحق الطلاب الى اختبارات الدور الثاني المقرر على ان يبدأ عمليات عقدها بداية من يوم 25 اغسطس