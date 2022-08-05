الصين تحذر أمريكا من التهور

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم الجمعة، إن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن تقدم على أى فعل متهور كى لا تتسبب فى أزمة أكبر.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم الجمعة، إن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن تقدم على أى فعل متهور كى لا تتسبب فى أزمة أكبر. حسبما نقلت قناة "رويترز" الإخبارية، جاءت تصريحات وانج خلال إفادة صحفية بعد اختتام اجتماعات لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى العاصمة الكمبودية، اليوم الجمعة.

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