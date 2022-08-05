تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت خط الوسط فى المضيق

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرسمية فى تايوان، اليوم الجمعة، أن 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت خط الوسط في المضيق، اليوم، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت بكين أعلنت قرارًا بوقف التعاون مع الولايات المتحدة فى عدد من المجالات، بما فى ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون فى منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

وفى المقابل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن البيت الأبيض استدعى السفير الصينى تشين قانج، أمس الخميس، للتنديد بتصعيد الإجراءات الصينية ضد تايوان، والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى: "بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانج إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية الصينية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، وأفراد أسرتها، ردًا على أفعالها "الخبيثة والاستفزازية".