تقارير سرية: كوريا الشمالية تستعد لمزيد من التجارب النووية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مراقبون مستقلون إن "عملا فى موقع بانجى رى للتجارب النووية يمهد الطريق لتجارب نووية إضافية لتطوير أسلحة نووية".
وكتب المراقبون أن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية فى موقع يونجبيون"، وهى المنشأة النووية الرئيسية فى كوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية.
وتحذر الولايات المتحدة منذ وقت طويل من أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية سابعة، وتقول إنها ستضغط مرة أخرى من أجل تشديد عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا نفذت التجرية.
وقال مراقبو الأمم المتحدة، إن التحقيقات أظهرت أن بيونج يانج هى المسؤولة عن سرقة أصول مشفرة بمئات الملايين من الدولارات فى عملية اختراق إلكترونى كبيرة واحدة على الأقل.
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