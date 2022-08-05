تونس: المحكمة الإدارية ترفض طعنين ضد نتائج الاستفتاء على الدستور

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة "أنا يقظ" الناشطة فى مجال مكافحة الفساد، وحزب "الشعب يريد" قد طعنا ضد النتائج التى أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6%.

وفى بيان لها، اليوم الجمعة، قالت المحكمة التونسية إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين فى خلال ثلاثة أيام، ويمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، إن النتائج "صحيحة وسليمة".