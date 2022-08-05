العالم اليوم - وزير المالية: بريطانيا قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية: بريطانيا قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 04:22 مساءً - قال وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه يثق بأن بلاده ستتخذ الإجراءات الصحيحة للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وحذر من أن التضخم قد يتجاوز 13 بالمئة.

وأضاف الزهاوي في بيان له أن المملكة المتحدة توجه تحديات اقتصادية عالمية، كغيرها من الدول حاليًا، موضحًا أن هذه التطورات قد تثير قلق الكثير من الناس.

إلا أنه أكد ثقته بأن تتخذ بلاده الإجراءات السليمة للتغلب على هذه التحديات العالمية.

ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة، الخميس بأعلى نسبة منذ 27 عاما، وذلك على الرغم من تحذيره بأن ركودا طويلا في طريقه إلى الحدوث، في الوقت الذي يسعى فيه البنك لكبح الزيادة في التضخم، والذي يتجه الآن لأن يزيد عن 13 في المئة.

وأكد الزهاوي في بيانه أن بلاده تعطي أولوية قصمواجهة أعباء المعيشة أولوية قصوى ونتخذ إجراءات لدعم الناس خلال هذه الأوقات الصعبة".