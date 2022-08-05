العالم اليوم - "أمازون" تشتري شركة "مكانس كهربائية" بـ 1.7 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 04:22 مساءً - أبرمت شركة أمازون يوم الجمعة اتفاقية لشراء صناعة المكانس الكهربائية "آي روبوت" مقابل نحو 1.7 مليار دولار.

تبيع شركة "أي روبوت" روبوتاتها في جميع أنحاء العالم وهي تشتهر بمكنسة "رومبا" ذات الشكل الدائري.

قالت "أمازون" إنها ستستحوذ على "آي روبوت" مقابل 61 دولارا لكل سهم في صفقة نقدية بالكامل تشمل صافي ديون "آي روبوت" بنحو 275.6 مليون دولار. وتخضع الصفقة لموافقة المساهمين والمنظمين.

عند الانتهاء من الصفقة، سيظل الرئيس التنفيذي لشركة "آي روبوت"، كولين إنجيل، في منصبه.

بشكل منفصل، أعلنت شركة "آي روبوت" ومقرها بيدفورد بولاية ماساتشوستس الأميركية عن نتائجها الفصلية.

انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 30 بالمئة بسبب تراجع الطلبات وتأخرها، وأعلنت الشركة أنها ستسرح 10 بالمئة من قوتها العاملة.

وخلال الفترة الأخيرة، توسعت "أمازون" في الاستحواذ على شركات بأنشطة بعيدة عن أعمالها الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزال تجنها منها الجزء الأكبر من دخلها.

ومؤخرا أعلنت "أمازون" عن استحواذها على شركة "وان ميديكال" لخدمات الرعاية الصحية بقيمة 3.9 مليار دولار، وقبلها قامت بأكبر عمليتي استحواذ على الإطلاق، كانت الأولى بقيمة 13.7 مليار دولار لشراء سلسلة محال "هول فودز" في عام 2017، والثانية بقيمة 8.45 مليار دولار لشراء ستوديوهات "إم. جي. إم" للتوزيع الفني العام الماضي.