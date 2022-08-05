الصين تعاقب أمريكا بوقف الحوار العسكرى.. وواشنطن تستدعى سفير بكين

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون فى منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.
وفى المقابل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض استدعى السفير الصينى تشين قانج، أمس الخميس، للتنديد بتصعيد الإجراءات الصينية ضد تايوان، والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة فى المنطقة.
وفى تصريحاته للصحيفة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى: "بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانج إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية الصينية".
كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، وأفراد أسرتها، ردًا على أفعالها "الخبيثة والاستفزازية".
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