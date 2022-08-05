عاجل- روسيا تعتقل مدير برنامج صواريخ بتهمة الخيانة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن، اليوم الجمعة، استعداد موسكو لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة.

وقال لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، ولكن فى إطار القناة التى تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن".