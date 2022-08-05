العالم اليوم - بالفيديو.. ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم قياسي لبرشلونة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم قياسي لبرشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 03:21 مساءً - تستفيد بعض الأندية الكروية من فكرة تقديم أحد اللاعبين الجدد لجماهير الفريق، خصوصا إذا كان من أصحاب "الوزن الثقيل" كرويا.

ولا شك أن بعض اللاعبين "النجوم" يتمتعون بثقل جماهيري كبير، من أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والبرازيلي كاكا والبلجيكي إيدين هازارد وغيرهم.

وعند تقديم أحد اللاعبين النجوم في ملعب النادي، يتسابق الجمهور لحضور مثل هذه المناسبات.

واليوم الجمعة قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعاقد معه النادي مؤخرا، منتقلا من فريقه السابق، بايرن ميونيخ، وذلك على ملعب "كامب نو".

وتفيد التقارير أن نحو 57 ألف شخص حضروا تقديم ليفاندوفسكي في ملعب "كامب نو".

ويعد هذا الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني على الإطلاق، ويتفوق بفارق بسيط على ما يبدو على حفل تقديم البرازيلي نيمار في الملعب نفسه حيث حضر حفل تقديمه حوالي 55 ألف مشجع، لكنه أقل من رقم زلاتان إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى معقل الفريق الكتالوني.

ومع ذلك يظل العدد أقل بكثير من ذلك الحضور الجماهيري الذي شهده ملعب سنتياغو برنابيو عندما تم تقديم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عند التحق بنادي ريال مدريد، حيث تراوحت التقديرات بين 75 و80 ألف متفرج.

وبحسب الفيديو الذي نشر على حساب برشلونة في موقع تويتر، ظهر ليفاندوفسكي وهو يرتدي القميص 9، وهو ذات الرقم الذي كان يحمله لاعب برشلونة ممفيس ديباي، على الرغم من أن الدولي البولندي كان يرتدي القميص رقم 12 خلال المباريات الودية التي أعقبت انتقاله لبرشلونة.

يشار إلى أن ثاني أكثر اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري كبير، على مستوى الأندية عموما، هو الأرجنتيني دييغو مارادونا عندما انتقل من برشلونة إلى نابولي الإيطالي، حيث بلغ عدد الحشود التي حضرت حفل استقبال ماردونا عام 1984 حوالي 65 ألف متفرج.

أما ثالث أكثر اللاعبين استقبالا من قبل الجماهير فهو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى برشلونة في العام 2009، وحضر جمهور يقدر بحوالي 60 ألف شخص ذلك الحفل.

من بين اللاعبين الذي حظوا بإقبال جماهيري كبير عند تقديمهم، البلجيكي هازارد، عندما قدمه ريال مدريد لجماهيره بعد انتقاله من تشلسي الإنجليزي، حيث حضر ما يصل إلى 50 ألف متفرج، وكذلك البرازيلي كاكا، حيث حضر أكثر من 55 ألف متفرج حفل تقديمه في البرنابيو.