العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بضعف التوقعات خلال يوليو

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بضعف التوقعات خلال يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر من توقعات المحللين خلال يونيو الماضي، بينما تراجع معدل البطالة، في وقت يكافح فيه الفيدرالي لخفض معدلات التضخم التي سجلت أعلى مستوى منذ 4 عقود بالإضافة لتزايد المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة 528 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أفضل من التوقعات البالغة 250 ألفًا.

وتم تعديل قراءة شهر يونيو بالزيادة من 372 ألف وظيفة إلى 398 ألف وظيفة.

وفي سياق متصل، تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن يستقر معدل البطالة عند 3.6 بالمئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات.