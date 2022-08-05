مصرع 24 شخصاً جراء الأمطار في النيجر

مصرع 24 شخصاً جراء الأمطار في النيجرلقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، وتضرر أكثر من خمسين ألفا آخرين بفعل الأمطار الغزيرة التي يشهدها النيجر منذ شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أجهزة الحماية المدنية في النيجر، القول: أن 24 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 13 جراء انهيار مساكنهم و11 غرقا، فيما تضرر 54653 آخرين، وأصيب 36 آخرين.

وأفاد تقرير رسمي سابق في 20 يوليو الماضي بمقتل 15 شخصا وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأوضحت الأجهزة، أن أكثر المناطق تضررا هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق)، أما العاصمة، نيامي، التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

وقالت: إنه في المناطق المتضررة، دمرت الأمطار أو ألحقت أضرارا بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

الجدير ذكره أنه في العام الماضي، تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا وأدت إلى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقا للسلطات والأمم المتحدة.