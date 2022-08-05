روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، ولكن فى إطار القناة التى تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن بلاده "ستتابع" عرض موسكو الأخير بحث تبادل للسجناء مرتبط بنجمة كرة السلة بريتنى جراينر، المعتقلة فى روسيا على المستوى الرئاسى.
وقال بلينكن خلال اجتماع فى كمبوديا، إن "وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قال هذا الصباح، إنهم على استعداد للدخول فى تبادل للسجناء يشمل جراينر"، مضيفًا: "سنتابع الأمر".
وكانت محكمة روسية قد حكمت أمس الخميس، على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتنى جرينير، بالسجن 9 سنوات، بتهم تتعلق بحيازة المخدرات.
ويمكن أن يمهد الحكم الصادر ضد لاعبة السلة الأمريكية الطريق الآن لمبادلة سجناء بين موسكو وواشنطن، وقد تشمل عملية التبادل هذه الرياضية البالغة من العمر 31 عامًا وتاجر أسلحة روسيًا.
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