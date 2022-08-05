الإطاحة بمدير الاستخبارات اليونانية بعد فضيحة تجسس

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، استقالة مدير الاستخبارات اليونانية بانايوتيس كونتوليون، من منصبه، وسط التحقيقات حول فضيحة تجسس ضد سياسى وصحفى بواسطة البرنامج المعلوماتى غير القانونى "بريداتور".





وحسبما نقلت "رويترز"، قال البيان إن "مدير الاستخبارات الوطنية بانايوتيس كونتوليون قدم استقالته التى قبلها رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس". وبحسب الوكالة، تأتى هذه الاستقالة بعد أسبوع من كشف محاولة لاستخدام البرنامج لمراقبة زعيم الحزب الاشتراكى اليونانى المعارض.

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