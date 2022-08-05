نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس ونظام التظلمات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تساؤلات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بعد اختتام الطلاب الامتحانات اليوم الخميس بمادة الاستاتيكا لطلبة علمي رياضيات ومادة الأحياء لطلبة علمي علوم، وحددت الألية الجديدة في تقديم تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 ورسوم كل مادة دراسية ومتم يتم تعديل الدرجات واستراد مبلغ التحصيل، وذلك خلال بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022

ونستعرض معكم في هذا التقرير إجابة السؤال الذي يشغل بال الطلاب وهو متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيشهد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس واعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس يوم السبت الموافق 6 اغسطس الجاري على أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع المدارس الثانوية يوم الأحد لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي.

مؤشرات نجاح نتيجة الثانوية 2022

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم إن المؤشرات الأولية للنتيجة كشفت عن ارتفاع في نسبة النجاح لهذا العام ودرجات الطلاب.

وأوضحت المصادر أن الوزير يتابع أعمال التصحيح ومراجعة إجابات الطلاب في الامتحانات بشكل شخصي للوقوف على دقتها وضمان تجهيز ملفات النتيجة في الموعد المقرر لاعتمادها رسميا.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 تبلغ 76%

موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية 2022

وأكدت المصادر بديوان عام الوزارة أنه سيتم نشر نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ما جعلنا نرصد خطوات استخراج النتائج عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من moe.gov.eg.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2022.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الاستعلام.

نظام تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 بمبلغ 300 جنيها لكل مادة يتم إيداعها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا.

وتبدأ مرحلة التقديم بعد مرور 15 يوما على إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويتم تحديد موعد للطلاب يحضر بدون مدرس المادة.

وفي حالة تخلف الطالب عن الحضور لا يحق له التظلم مرة أخرى.

ويوقع الطالب على ورقة الإجابة ونموذج البابل شيت بعد تحديد الإجابات التي يتظلم بسببها وتظليلها.

ويتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم في حالة تعديل درجاته ويسترد الرسوم إلكترونيًا.