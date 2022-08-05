نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 300 ألف ريال من شركة النايفات المزايا والشروط ورابط الحصول على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول تمويلات سريعة ومن ضنتها تمويل شركة النايفات، ويتمتع تمويل شركة النايفات بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم وتوافق الشروط، بالإضافة إلى أن أحكام تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسمح بفترة سداد كبيرة ويسدد على اقساط تصل الى 60 شهرا، ونوضح بداخل المقال اهم مزاياه وشروط الحصول عليه والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث تعد الشركة واحدة من أهم وأشهر الشركات الموجودة في المملكة والتي تعمل على تقديم حلول تمويلية مميزة للمواطنين فهي تقدم تمويل شخصي أونلاين بقيمة مالية ربما تصل إلى 95,000 ريال سعودي ودون الحاجة إلى ضامن ولكن يستطيع أيضاً العميل الحصول على مبلغ تمويلي بقيمة مالية ربما تصل إلى 295,000 ريال كحد أقصى لدى الشركة، وتقوم الشركة بتقديم العديد من العروض التمويلية مثل أعمال الإيجار التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والمقر الرئيسي الخاص بها يقع في الرياض.

أنواع التمويل الشخصي من شركة النايفات:

تتمتع شركة النايفات بالعديد من التمويلات الشخصية التي يمكن التقديم عليها والاستفادة منها ومن ضمن أنواع التمويلات الشخصية:

يتنوع التمويل الشخصي الذي يمكن الحصول عليه من الشركة إلى نوعان (الأول هو التورق والمرابحة، والثاني هو التأجير مع الوعد بالتملك).

و تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: وهي نوعين أما عن طريق المرابحة، وأما الإجارة.

شروط حصولك على تمويل من شركة النايفات:

شركة النايفات تتميز بالعديد من الشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا هذه الشروط، وهي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

من الضروري أن يكون المتقدم بيعمل بإحدى القطاعات سواء كانت (حكومية أو خاصة) أو شركة خاصة تابعة لدى شركة النايفات.

ضرورة وجود سجل ائتماني جيد.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم التابع للقطاع الحكومي والمتقاعد بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص يمتلك دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

وكما يشترط أن لا يقل سن العميل المتقدم عن 20 عام.

ويشترط أن لا يتجاوز السن 68 عام.

يشترط وجود كفيل اذا كان مبلغ التمويل كحد اقصى.

وكما يشترط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، وأما ستة أشهر هي مدة العمل للعاملين بالقطاع الخاص.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات:

تتوافق أحكام تمويل شركة النايفات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل 95 ألف ريال سعودي.

تمويل يقدم منتجات متنوعة تلبي احتياجاتك الأفراد.

تتيح السداد على فترات طويلة تابعة لنظام التقسيط على مدة طويلة بحد أقصى 60 شهر

إمكانية الحصول على تمويل شخصي إضافي في أي وقت

إمكانية الحصول على تمويل النايفات بحد أقصى 300 ألف ريال سعودي

تمويل شركة النايفات من مزاياه يستطيع العميل من السداد المبكر بعد مرور 3 أشهر ولا يشترط السداد مقدماً.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل:

أكدت شركة النايفات على ذرورة تقديم بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها للتمكن من حصول العميل على التمويل بكل سهولة ويسر حسب رغبته، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها وهي: