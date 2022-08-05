نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 في المقال التالي
سوف نوضح اليوم شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 بصورة تفصيلية التي أعلنت عنها الكلية لكل من يريد الانضمام للكلية التي في الواقع تابعة لوزارة الدفاع في السعودية، وتقوم تلك الكلية كل عام بالإعلان عن فتح باب قبول كل من تخرج من الثانوية العامة.
شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444
من أهم شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 ما يلي::
- يشترط سعودية مقدم الطلب من ناحية المولد والمنشأ، ولكن توجد حالة تستثنى من هذا الشرط وهي عندما ينشأ المتقدم مع والده ووالدته بسبب دراسة أو عمل خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حاصلًا في الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن 80% فيما يخص التخصص العلمي والتقني.
- ينبغي كون سن المتقدم لا يقل عن 17 عام، ولا يتجاوز 22 عام وقت فتح باب قبول الطلاب والطالبات.
- من الضروري مرور الطالب من الفحص الطبي سواء أولي أو نهائي، إلى جانب المرور من المقابلة الشخصية.
ألا يكون المتقدم متزوج.
- أن تكون شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها المتقدم صادرة من وزارة التعليم بالمملكة في تخصص العلوم الطبيعية أو التقنية، لكل الكليات، على أن يكون خريج هذه السنة.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس بانتظام، وألا يكون قد تخرج من أكثر من عام.
- حسن سير وسلوك الطالب، مع ضرورة ألا يكون قد تم الحكم عليه قبل ذلك بأحد الحدود الشرعية أو الجرائم التي تمس الامانة أو الشرف.
- ألا يكون مقدم الطالب قد طرد قبل ذلك من كلية أو معهد عسكري دون النظر إلى السبب.
- يشترط تناسب طوله مع وزنه، ولكن ضمن الحد الأدنى وهو طول 165 سم ووزن 52 كيلو وضمن الحد الأقصى وهو طول 188 سم ووزن 108 كيلو.
- أن يصدر الكشف الطبي من لجنة طبية تتبع اللجنة المركزية.
- مرور الطالب من اختبار القبول الشامل واختبار اللياقة البدنية، إلى جانب الاختبارات الخاصة بالقدرات التي تطلبها كل كلية.
- يتم فرز بطريقة مبدئية وفقًا للمُعدل الجامعي والحاجة للتخصص الدقيق.
- أن يمر المتقدم من اختبار القدرات العامة بنسبة 60% على الأقل.
- مرور المتقدم من اختبار التحصيلي بنسبة 60% على الأقل.
- أن يمر الطالب من اختبار كفايات الخاص باللغة الإنجليزية.
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