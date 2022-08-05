سوف نوضح اليوم شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 بصورة تفصيلية التي أعلنت عنها الكلية لكل من يريد الانضمام للكلية التي في الواقع تابعة لوزارة الدفاع في السعودية، وتقوم تلك الكلية كل عام بالإعلان عن فتح باب قبول كل من تخرج من الثانوية العامة.

شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444

من أهم شروط القبول في كلية الدفاع الجوي السعودي 1444 ما يلي::