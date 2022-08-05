نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد حساب المواطن 1444 برقم الهوية والشروط والضوابط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1444، والاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه حكومة المملكة السعودية لمواطنيها من مستحقيه، وجاء ذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تضمن للمواطن السعودي عيش حياة كريمة، ويترقب المواطنين من مستفيدي الدعم الذي يستوفون شروط الأهلية والإستحقاق نزول الدفعة 57 الخاصة بشهر محرم، والتي من المقرر إيداعها في اليوم العاشر من شهر أغسطس 2022، وهو اليوم المخصص للإيداع من كل شهر ميلادي كما جاء على صفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر، وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز آل سعود أمر بإعادة استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن بالشروط الجديدة، وهو ما نتعرف عليه في التالي.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444 برقم الهوية

يمكن للمواطن السعودي ممن يستوفي شروط الأعلية واستحقاق الدعم التسجيل في برنامج حساب المواطن بتسجيل جديد وفقًا لتعديلات 1444 برقم الهوية، من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

إدخال البيانات الخاصة بهوية المواطن التي تشمل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

الضغط على تسجيل الدخول.

انتظار إشعار هاتفي بكلمة السر المؤقتة ومن ثم إدخالها لتتم مرحلة تسجيل الدخول.

الضغط على تغيير كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

إدخال البيانات الجديدة في الحقول المطلوبة ومنها العنوان، الحساب البنكي، بيانات الأفراد التابعين.

إدراج الوثائق المطلوبة ومن ثم رفع الطلب.

التأكد من صحة البيانات المدخلة لتقديم طلب التسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 الجديدة

أوضحت الحكومة السعودية التعديلات الجديدة في شروط وضوابط برنامج حساب المواطن، وذلك لتسهيل وصول الدعم للفئات والشرائح المستحقة في إطار تحسين الحالة المادية والإجتماعية للمواطن في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2023، ومن أهم شروط استحقاق الدعم:

أن يكون الكتقدم بالطلب سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل من غير السعوديين.

شرط الإقامة الكاملة في المملكة وأيام سفره لا تتعدى 90 يومًا خلال العام الماضي.

وجوب صحة بيانات المتقدم بطلب الاستفادة من الدعم.

ألا يتعدى دخل المستقل والتابعين الحد الأدنى التي أعلنت عنه حكومة المملكة للقبول بالأهلية واستحقاق الدعم.

ألا يكون المستفيد قد تعرض للسجن أو اللجوء إلى أحد دور الإيواء بالمملكة.

رابط استعلام نتائج الأهلية وتقديم طلب اعتراض

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على موقع التوصل الإجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية للدورة 57 الخاصة بشهر أغسطس، على أن يقوم المواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن بالتحقق من الأهلية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa، والاستعلام عن نتائج الأهلية، كما أوضحت كذلك أنه يمكن للمستفيد تقديم طلب إعتراض على حالة الأهلية خلال 90 يومًا.

نقلنا لكم طريقة التسجيل بحساب المواطن وفقًا للتعديلات والشروط الجديدة، ونوافيكم بكل التحديثات بالتفاصيل والخطوات عبر موقعنا هذا فتابعونا لمعرفة المزيد عن أخبار السعودية، وموعد نزول الدفعات الجديدة من الدعم لمستحقيه.