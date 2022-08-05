أمريكا تعلن الطوارئ الصحية بسبب جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن جدرى القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة، وهى الخطوة التى سيكون من شأنها أن تفرج عن أموال، وتساعد فى جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.





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