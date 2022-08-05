باكستان: 500 قتيل بسبب السيول

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كانت المجتمعات النائية فى إقليم بلوخستان الفقير بجنوب غرب باكستان من بين المناطق الأكثر تضررًا جراء السيول، حيث أقامت الهيئات الحكومية والجيش مخيمات إغاثة فى المناطق التى ضربتها السيول، وعملت على المساعدة فى إعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء لهم.
وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إلى أنه إلى جانب الوفيات، دمرت السيول أكثر من 46200 منزل.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، خلال زيارته للمناطق المنكوبة: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم إغاثة واسعة النطاق وإعادة تأهيل ضحايا السيول".
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الشهر الماضى شهد أمطارًا كانت الأكثر غزارة خلال ثلاثة عقود، إذ زاد معدل هطول الأمطار بنسبة 133% عن المتوسط فى الأعوام الثلاثين الماضية، مضيفة أن إقليم بلوخستان، المتاخم لإيران وأفغانستان، استقبل 305% من الأمطار أكثر من المتوسط السنوى.
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