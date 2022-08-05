انتعاش أسعار النفط الروسى بدفعة من الطلب الصينى

جدة - نرمين السيد - أكد متعاملون فى سوق النفط، اليوم الجمعة، انتعاش سعر مزيج التصدير الروسى الرئيسى إلى آسيا فى المعاملات الفورية، مرتفعًا من أدنى مستوياته على الإطلاق فى ظل طلب قوى من الهند والصين، وهما من المستوردين الكبار للنفط، وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، شهد الخام المُصدر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادى تراجع فروق أسعار التسليم الفورى، لتسجل مستويات خصم قياسية بأكثر من 20 دولاراً للبرميل فى مارس الماضى، بعدما كانت تنطوى على ارتفاعات سعرية، بسبب العقوبات الغربية على الشركات المالية وشركات الطاقة الروسية إثر اندلاع الحرب الأوكرانية.

كما أجرى الاتحاد الأوروبى تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا، ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضى، مما خفف قيود دفع ثمن شحنات النفط بالنسبة لشركتى النفط "روسنفت" و"غازبروم" المملوكتين للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسى.

وقالت المصادر إن الأسعار انتعشت مع تحميل شحنتين على الأقل بين نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، بسعر يعادل خام دبى القياسى.

وأشارت المصادر أيضًا، إلى أن المصافى الهندية والصينية المستقلة تجد أن أسعار الشحنات الروسية أرخص بكثير من نفط الشرق الأوسط ذى الجودة المماثلة، إذ أنه تم بيع خام مربان الذى تنتجه أبوظبى تحميل سبتمبر بزيادة تتراوح بين 12 و13 دولارًا للبرميل.