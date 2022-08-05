العالم اليوم - الدولار يعوض خسائره قبيل ظهور بيانات الوظائف الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الدولار يعوض خسائره قبيل ظهور بيانات الوظائف الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 01:18 مساءً - ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، محاولا تعويض بعض خسائر جلسة الأمس، والتي تراجع فيها بأكبر وتيرة يومية في نحو أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأميركية، لتلمس المزيد من المؤشرات على أداء الاقتصاد الأميركي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.21 بالمئة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة، أمس الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو.

وظل الدولار أقل بنحو 3 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، والمقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو بعد زيادة 372 ألفا في يونيو.

وانخفض اليورو بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1.02285 دولار، بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي على القلق المرتبط بأزمة الطاقة الأوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، إذ جرى تداوله مقابل 1.2156 دولار، بعدما رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بأعلى وتيرة منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار بنسبة 0.24 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 بالمئة أمس الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين بنسبة 2.9 بالمئة إلى 23272.80 دولار.