الصين: إجراءات عقابية ضد رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعد زيارتها تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات عقابية بحق رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، وذلك على خلفية زيارتها الأخيرة إلى تايوان، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى وصلت إلى جزيرة تايوان يوم الثلاثاء الماضى، رغم التحذيرات الصينية من تداعيات هذه الزيارة.

وفى أول تصريح لها من تايوان، تعهّدت بيلوسى بدعم واشنطن لتايوان، قائلة: "مباحثاتنا مع المسؤولين فى تايوان ستشمل الدعم الأمريكى لهم".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن ما تقوم به الصين أعمال استفزازية غير مقبولة، قائلاً فى الوقت ذاته إن "الولايات المتحدة لم تغير موقفها من سياسة (الصين الواحدة)، ولا ندعم استقلال تايوان".

وقال بلينكن: "الصين اختارت استغلال زيارة بيلوسى إلى تايوان للقيام بأعمال عسكرية استفزازية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "سنستمر بدعم الاستقرار فى المحيطين الهادئ والهندى، وسنعمل على حماية أمن حلفائنا فى المنطقة"، مشددًا على أن واشنطن ستستمر فى مراقبة الوضع وفى التأكيد على دعم "الوضع القائم" دون تغيير فى موقفنا.