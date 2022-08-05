جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل نشرته قناة "إكسترا نيوز" على حسابها بموقع "توتير". وتأتى هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لزيارة تايوان، الثلاثاء الماضى، وهو ما اعتبرته الصين تدخلاً فى شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزء من أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبور 20 مقاتلة و10 سفن حربية صينية لخط الوسط فى مضيق تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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