العالم اليوم - النفط الروسي ينتعش مع تزايد الطلب من الصين والهند

انتم الان تتابعون خبر النفط الروسي ينتعش مع تزايد الطلب من الصين والهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 12:21 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في سوق النفط قولها إن سعر مزيج التصدير الروسي الرئيسي إلى آسيا في المعاملات الفورية انتعش من أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل طلب قوي من الهند والصين، وهما من المستوردين الكبار للنفط، وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة.

وشهد الخام المُصدر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ تراجع فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم قياسية بأكثر من 20 دولارا للبرميل في مارس، بعد أن كانت تنطوي على علاوات سعرية، مع فرض عقوبات غربية على الشركات المالية وشركات الطاقة الروسية إثر أزمة أوكرانيا.

ومع ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، مما خفف قيود دفع ثمن شحنات النفط بالنسبة لشركتي روسنفت وغازبروم نفت المملوكتين للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسي.

وقالت المصادر لرويترز إن الأسعار انتعشت مع تحميل شحنتين على الأقل بين نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر بسعر يعادل خام دبي القياسي، موضحة أن المصافي الهندية والصينية المستقلة تجد أن أسعار الشحنات الروسية أرخص من نفط الشرق الأوسط ذي الجودة المماثلة.

في المقابل،‭‭‭ ‬‬‬ جرى بيع خام مربان الذي تنتجه أبوظبي تحميل سبتمبر بعلاوة تتراوح بين 12 و13 دولارا للبرميل، وفقا لرويترز.