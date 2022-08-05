نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022.. جاهزة والاعتماد خلال ساعات.. ونسب النجاح مبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الانتهاء من تجهيز وإعداد إجراءات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات التحضير للنتيجة وهي جاهزة في شكلها النهائي،وهي حاليا على مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وبإنتظار أن يعتمدها رسمياً استعداداً لأن تعلن النتيجة الكترونياً وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم،حتى الان لم يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 بشكل رسمى ولم تعلن وزارة التعليم رسمياً نسبة معدل النجاح الإجمالي لكن وزارة التربية والتعليم قالت في تصريحات سابقة إن نسبة النجاح قريبة من معدل النجاح في العام الماضي، حيث سترتفع نسبة النجاح هذا العام وبحسب بيان الوزير فإن نسبة نجاح كل مادة مبشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وفقًا لبيان صادر عن وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقى لم يكن هناك طلاب حصلوا على مجاميع 100٪ أو أعلى لأن نظام الأسئلة والتقييم الجديد سيجعل الدرجات تتماشى مع درجات العام الماضي،ونشير إلى أن وزير التربية والتعليم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موعد النتيجة وتفاصيلها في الساعات القليلة القادمة في غضون ذلك، سيناقش الوزير تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2022، وعدد الطلاب الذين امتحنوا وعدد الطلاب الناجحين وأسماء أوائل طلاب المرحلة الثانوية عام 2022،ونسبة النجاح هذا العام مقارنة بالنسبة فى الأعوام الماضية.

تظلمات الثانوية العامة 2022

بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة:

• تقديم طلب للتظلم خلال 15 يومًا من اليوم التالي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

• ستتم عملية تقديم الطلب وتوضيح المواد وتاريخ الوصول إلكترونيًا.

• تبلغ رسوم إخطار الطلاب المتظلمين من النتائج 300 جنيه لكل مادة.

• يتم إيداع الرسوم إلكترونياً في حسابات صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية من خلال نقاط التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

• يقوم الطلاب بالحضور إلى مكتب التقييم المركزي بمفرده أو مع أحد الوالدين وممنوع أن يصطحب معه مدرس المادة.

• يُطلب من الطلاب الحضور في الوقت المحدد للنظر فيه، ولا يحق لمن يتأخر أو يتخلف إعادة تقديم الشكوى.

• إحضار صورة واضحة من بطاقة الطالب وولي أمره.

• يتم عرض صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

• يراجع الطلاب تظليل إجاباتهم، ويكتبون الملاحظات ويوقعون بأنفسهم.

الإجراءات التى يجب أن تتبعها بعد تقديم التظلمات

• إذا تم تغيير درجات الطالب، فسيتم إخطار الطالب بنتيجة الشكوى وسيتم رد الرسوم إلكترونياً.

• يتم تجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات في أوراق الإجابات، ويسجل الطلاب ملاحظاتهم في المساحة المخصصة في نموذج الملاحظات.

• تتم الموافقة على مذكرة الزيادة من وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس الامتحانات لتنظيم أعمال لجنة الرقابة والنظام.