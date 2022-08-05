التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين للدوام بالمدارس السعودية

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عمر شويل - جدة تفاصيل التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين والمعلمين للدوام الحضوري في جميع كافة المدارس السعودية. فقد أصدرت وزارة التعليم السعودية جدول تقويم العام الدراسي ١٤٤٤ لجميع القطاعات التعليمية للبنين والبنات بكافة المحافظات السعودية.
من ناحية أخرى تم شمول التقويم على تواريخ الامتحانات وإجازات نهاية الفصول الدراسية الثلاث. ومع اقتراب بدء الدوام الدراسي يبحث العاملين بالإدارات التعليمية عن تفاصيل التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين والمعلمين للدوام الحضوري.
التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين
تم ارفاق تفاصيل موعد عودة المعلمين والإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية والتربويين بالتقويم ألأكاديمي الجديد 2022 – 2023. واصبح الدوام الحضوري للمدارس وعودة الإداريين للعام الدراسي 1444 حسب توجيهات وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.
ودعت وزارة التعليم جميع منسوبي مكاتب الوزارة والهيئات التعليمية والإدارية ضرورة الالتزام بالقرار والعودة إلى العمل في التاريخ المعلن أعلاه. مع ضرورة التقيد بإجراءات وإرشادات وقاية لتفشي انتشار الأمراض.
موعد عودة الطلاب والمعلمين 1444
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وافقت وزارة التعليم السعودية ولأول مرة على عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس السعودية ليتوافق مع عودة الطلاب في الأول من صفر 1444. وتكون عودة المدرسين والمعلمات والطلاب على جميع المستويات الدراسية من صباح يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 /8 / 2022.
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
في نفس السياق وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد التقويم الدراسي 1444. نتيجة لذلك تم دراسة جميع الخطط كما تضمن تنظيم عدد الاجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بالتقويم الأكاديمي. وعلى سبيل المثال يعرض جدول التقويم جميع التفاصيل التي يرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفتها.
|تفاصيل التقويم
|اليوم
|التاريخ بالهجري
|التاريخ بالميلادي
|بدء الفصل الدراسي الأول
|يوم الأحد
|01 محرم 1444
|28 أغسطس 2022
|إجازة اليوم الوطني السعودي
|يومي الأربعاء – الخميس
|25-26 صفر 1444
|21-22 سبتمبر 2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|يومي الأحد – الاثنين
|20-21 ربيع الأول 1444
|16-17 أكتوبر 2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|يوم الخميس
|16 ربيع الآخر 1444
|10 نوفمبر 2022
|بدء إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية العمل بيوم الخميس
|30 ربيع الآخر 1444
|24/ من شهر نوفمبر 2022
|بدء الفصل الدراسي الثاني
|يوم الأحد
|10 جمادى الأولى 1444
|04 ديسمبر 2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|يوم الأحد
|24 جمادى الأولى 1444
|18 ديسمبر 2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|يوم الأحد والاثنين
|22-23 جمادى الآخر 1444
|15-16 يناير 2022
|إجازة يوم التأسيس
|يومي الأربعاء-الخميس
|2-3 شعبان 1444
|22-23 فبراير 2023
|بدء عطلة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية العمل ليوم الخميس
|10 شعبان 1444
|02 مارس 2023
|بدء الفصل الدراسي الثالث
|يوم الأحد
|20 شعبان 1444
|12 مارس 2023
|بدء إجازة عيد الفطر
|نهاية العمل ليوم الخميس
|22 رمضان 1444
|13 أبريل 2023
|بداية الدراسة بعد عطلة عيد الفطر
|يوم الأربعاء
|06 شوال 1444
|26 أبريل 2022
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|يومي الأحد – الاثنين
|10-11 ذو القعدة 1444
|28-29 مايو 2023
|نهاية اجازة العام الدراسي
|نهاية العمل ليوم الخميس
|04 ذي الحجة 1444
|22 يونيو 2023
الاجازات حسب التقويم الدراسي 1444
بعد التعرف على التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمعلمين للمدارس السعودية. سوف نتعرف خلال التالي على الاجازات التي تم شمولها بالتقويم الأكاديمي الجديد 2022 – 2023 والذي شمل التالي:
- إجازة اليوم الوطني السعودي، تتوافق مع يوم الأربعاء 25/02/1444 -26 .
- إجازة الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس 30/04/1444.
- إجازة يوم التأسيس، يوم الأربعاء 02/08/1444.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس 10/08/1444.
- إجازة عيد الفطر، تتوافق مع يوم الخميس 22/09/1444.
في الختام وضحنا موعد عودة الإداريين والمشرفين حسب توجيهات وزارة التعليم السعودية للعودة الحضورية للعام الدراسي الجديد 1444.
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