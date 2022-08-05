التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين للدوام بالمدارس السعودية

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عمر شويل - جدة تفاصيل التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين والمعلمين للدوام الحضوري في جميع كافة المدارس السعودية. فقد أصدرت وزارة التعليم السعودية جدول تقويم العام الدراسي ١٤٤٤ لجميع القطاعات التعليمية للبنين والبنات بكافة المحافظات السعودية.

من ناحية أخرى تم شمول التقويم على تواريخ الامتحانات وإجازات نهاية الفصول الدراسية الثلاث. ومع اقتراب بدء الدوام الدراسي يبحث العاملين بالإدارات التعليمية عن تفاصيل التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين والمعلمين للدوام الحضوري.

التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمشرفين

تم ارفاق تفاصيل موعد عودة المعلمين والإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية والتربويين بالتقويم ألأكاديمي الجديد 2022 – 2023. واصبح الدوام الحضوري للمدارس وعودة الإداريين للعام الدراسي 1444 حسب توجيهات وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.

ودعت وزارة التعليم جميع منسوبي مكاتب الوزارة والهيئات التعليمية والإدارية ضرورة الالتزام بالقرار والعودة إلى العمل في التاريخ المعلن أعلاه. مع ضرورة التقيد بإجراءات وإرشادات وقاية لتفشي انتشار الأمراض.

موعد عودة الطلاب والمعلمين 1444

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وافقت وزارة التعليم السعودية ولأول مرة على عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس السعودية ليتوافق مع عودة الطلاب في الأول من صفر 1444. وتكون عودة المدرسين والمعلمات والطلاب على جميع المستويات الدراسية من صباح يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 /8 / 2022.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

في نفس السياق وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد التقويم الدراسي 1444. نتيجة لذلك تم دراسة جميع الخطط كما تضمن تنظيم عدد الاجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع بالتقويم الأكاديمي. وعلى سبيل المثال يعرض جدول التقويم جميع التفاصيل التي يرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفتها.

تفاصيل التقويم اليوم التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي بدء الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 01 محرم 1444 28 أغسطس 2022 إجازة اليوم الوطني السعودي

يومي الأربعاء – الخميس 25-26 صفر 1444 21-22 سبتمبر 2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة

يومي الأحد – الاثنين 20-21 ربيع الأول 1444 16-17 أكتوبر 2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444 10 نوفمبر 2022 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية العمل بيوم الخميس 30 ربيع الآخر 1444 24/ من شهر نوفمبر 2022 بدء الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 04 ديسمبر 2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة

يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1444 18 ديسمبر 2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة

يوم الأحد والاثنين 22-23 جمادى الآخر 1444 15-16 يناير 2022 إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء-الخميس 2-3 شعبان 1444 22-23 فبراير 2023 بدء عطلة الفصل الدراسي الثاني نهاية العمل ليوم الخميس 10 شعبان 1444 02 مارس 2023 بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444 12 مارس 2023 بدء إجازة عيد الفطر نهاية العمل ليوم الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023 بداية الدراسة بعد عطلة عيد الفطر يوم الأربعاء 06 شوال 1444 26 أبريل 2022 إجازة نهاية أسبوع ممتدة

يومي الأحد – الاثنين 10-11 ذو القعدة 1444 28-29 مايو 2023 نهاية اجازة العام الدراسي نهاية العمل ليوم الخميس 04 ذي الحجة 1444 22 يونيو 2023

الاجازات حسب التقويم الدراسي 1444

بعد التعرف على التقويم الدراسي 1444 عودة الإداريين والمعلمين للمدارس السعودية. سوف نتعرف خلال التالي على الاجازات التي تم شمولها بالتقويم الأكاديمي الجديد 2022 – 2023 والذي شمل التالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي، تتوافق مع يوم الأربعاء 25/02/1444 -26 .

إجازة الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس 30/04/1444.

إجازة يوم التأسيس، يوم الأربعاء 02/08/1444.

إجازة الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس 10/08/1444.

إجازة عيد الفطر، تتوافق مع يوم الخميس 22/09/1444.

في الختام وضحنا موعد عودة الإداريين والمشرفين حسب توجيهات وزارة التعليم السعودية للعودة الحضورية للعام الدراسي الجديد 1444.