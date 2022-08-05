مسؤول أممى: الجوع يهدد حياة 900 ألف شخص فى غرب إفريقيا

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال قادر إيسالى، مدير العمليات بـ"التحالف الدولى للعمل الطبى"، إن هناك 38.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى فى أنحاء غرب إفريقيا، جميعهم فى منطقة الساحل، المجاورة للصحراء الكبرى.
وأشار المسؤول الأممى إلى توفير 1.3 مليار دولار فقط حتى نهاية يونيو الماضى، من إجمالى 3.8 مليار تحتاجها المنطقة بشكل عاجل، وذلك بحسب أحدث البيانات المتاحة.
كما لفت إيسالى إلى وجود "حالة فتور بين الجهات المانحة"، محذرًا من أن الوضع فى شمال غرب نيجيريا، وفى النيجر هو الأسوأ منذ عام 2005، وأن المجاعة فى منطقة الساحل هى إحدى القضايا التى لم تتلق اهتمامًا فى إفريقيا خلال العام الجارى، حيث ابتليت القارة بأسوء موجة جفاف تضرب منطقة القرن الإفريقى منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى الصراع فى إثيوبيا، وتراجع معدلات سقوط الأمطار فى مدغشقر لأربعة مواسم متتالية.
وإلى جانب الأزمات البيئية، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قفزة كبيرة فى أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من المصادر الرئيسية للحبوب وزيت الطعام والأسمدة فى العالم، ويتوقع المسؤول الأممى أن يسوء الحال العام المقبل، وسط توقعات بتراجع كميات المحاصيل فى منطقة الساحل.
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