العالم اليوم - أسهم أوروبا تستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية، والمتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، فيما يقيم المستثمرون أكبر رفع للفائدة في بنك إنجلترا منذ 27 عاما، وسط تنامي المخاوف من ركود.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي، بسبب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين بنسبة 0.6 بالمئة، إذ واصل النحاس ومعظم المعادن الأساسية الأخرى تلقي الدعم من تراجع الدولار.

وصعد سهم شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" بنسبة 5.8 بالمئة، بعد أن سجلت الشركة نموا في الإيرادات والأرباح، مع تأكيدها على توقعاتها لعام 2022.

كما ارتفع سهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 1.4 بالمئة.

وتراجع سهم شركة "أليانز" الألمانية للتأمين 2.3 بالمئة بعد انخفاض صافي أرباح الشركة في الربع الثاني بنحو 23 بالمئة، وهي نسبة أقل من المتوقعات.